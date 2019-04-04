MSB duyurdu: 2’si gri listede toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Terörle mücadeleye vurgu yapılan açıklamada, “12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadeleye de yer verilen açıklamada “Yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 166 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmıştır. 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, sınır ötesi operasyonlarla ilgili de “Halen gündemde olan Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir” dedi. DHA