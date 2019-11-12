MSB duyurdu: Beşincisi de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 5’inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildirildi.

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