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MSB duyurdu: Beşincisi de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı

22:39 -
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MSB duyurdu: Beşincisi de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 5’inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildirildi.

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Son güncelleme: 22:40 12.11.2019
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