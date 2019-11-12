MSB duyurdu: Beşincisi de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı&#8217;ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat&#8217;ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA&#8217;larla iştirak ettiği 5&#8217;inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildirildi.. İLGİLİ HABERABD&#039;yle ikinci ortak kara devriyesi. . &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/msb-duyurdu-besincisi-de-tamamlandi-5447055","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/msb-duyurdu-besincisi-de-tamamlandi-5447055","pageType":"yazi","pageIdentifier":5447055,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5447055,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/msb-duyurdu-besincisi-de-tamamlandi-5447055/","headline":"MSB duyurdu: Beu015fincisi de tamamlandu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["ABD","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Suriye","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/12/iecrop/manset-9_16_9_1573587531.jpg","author":"avanes","dateCreated":1573587542,"datePublished":1573587542,"dateModified":1573587639,"info":"{"seo_news":"false"}"});