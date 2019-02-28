MSB KKK Uzman Erbaş Alımı başvuru sonuçları açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

MSB KKK Uzman Erbaş Alımı başvuru sonuçları açıklandı! Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapmak için başvuru yapan adaylar arasından seçim yapılacak. Bakanlık “Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2019 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 05 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlanladı.” açıklamasını yaptı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUCU TIKLA

SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan ilk grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.

13 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 08 Mart 2019 tarihine planlanmıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Yazılı Sınav

b. Kayıt Kabul

c. Fiziki Değerlendirme

ç. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

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ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) ‘adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır. Onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.