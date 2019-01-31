MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temini ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı personel alımları ile ilgili açıklama yaptı mı? MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Soruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan MSB personel temini başvurularının yanında yeni başvurulara dair ayrıntılar da merak ediliyor.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bugünlerde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden bir duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan ilana göre en az ilkokul mezunu olan adaylar uzman onbaşı için en az lise mezunu olan adaylar ise uzman çavuş alımı için başvuru yapabilecektir.

ŞARTLAR NELER?

İlgili ilan kılavuzunda aktarılan bilgiler ışığında; T.C vatandaşı ve erkek olmak, Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul, Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak, askerliğini yapmış olanlar için, askerlik hizmetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 ve sonrasında terhis olanlar), 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki görevinden ayrılmamış olmak, terör örgütleriyle ismi anılmamış herhangi bir eylem faaliyeti içerisinde yer almamış olmak, herhangi bir suçtan dolayı (taksirli suçlar hariç) ceza almamış olmak, askerliğe elverişli değildir uyarısıyla terhis edilmemiş olmak, boy ve kilo oranları değer tablosu içerisinde yer almak, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak şeklinde şartlar aranmaktadır. Bu şartlarla alakalı daha detaylı ve önemli bilgiler ilan kılavuzunda yer almaktadır. Adayların mutlaka ilan kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.