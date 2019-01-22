MSB personel alımı sonuçları ne zaman? MSB başvuru sonuçları tarihi belli mi?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlarda. MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Astsubay alımı için müracaatları toplayan Milli Savunma Bakanlığı, ön değerlendirmeleri tamamlayıp erişime açacak. İşte merak edilenler?

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

GENEL KÜLTÜR SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir. Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına

tabi tutulacaktır.