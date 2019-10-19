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MSB: PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG'nin son 36 saatte 14 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

11:40 -
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MSB: PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG’li teröristler tarafından 12’si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz-saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı

Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı taciz TSK
Son güncelleme: 11:44 19.10.2019
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