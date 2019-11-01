MSB: Türkiye’ye dönük 75 roket tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de Türkiye Rusya devriyesinin başlatıldığını açıkladı. Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekat alanının doğusunda insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile yapıldı.

Bakanlık ayrıca devriye faaliyetlerinde Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait el yapım patlayıcı madde imalathanesi bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede 400’den fazla mayın ve El Yapımı Patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Tel Abyad’da ise Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edildi.

Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya’nın birlikte yönettiği, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başladı. Devriye, Resulayn´ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı´nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile devam ediyor. (DHA)