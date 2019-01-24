MTV ödemelerinde son gün ne zaman? GİB MTV hesaplama ve ödeme ekranı…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. İşte merak edilenler…

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

MTV 2019 HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

Aşağıdaki link üzerinden MTV hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz;

2019 MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

– Ayrıca e-Devlet üzerindne de ödemek mümkün