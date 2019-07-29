MTV taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Çarşamba… İkinci taksiti son güne kadar ödemeyen vatandaşlara gecikme faizi uygulanacak. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV ödemeleri hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

MTV ÖDEME EKRANI TIKLA

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan (Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV 2. taksit ödemeleri, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

2019 MTV ÜCRETLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319