Mücahit Ören mahkum edildi, Yargıtay da onadı

İhlaszedeler Platformu Başkanı Fatma Şirin SÖZCÜ’ye konuştu. Şirin, İhlas Holding’in patronu Ören’in ‘nitelikli dolandırıcılık’tan ceza aldığını söyledi ve süreci şöyle tanımladı: ‘Büyük bir hukuk skandalı’.

Fatma Şirin… ABD vatandaşı Mücahit Ören'in yönettiği İhlas Holding'in mağdur ettiği sayısız mudilerden biri. Ören'in mağdur ettiği bu isimler bir araya geldi ve “İhlaszedeler Platformu”nu kurdu. Platformun başkanı Fatma Şirin yaşadıklarını şöyle anlattı: “1995 tarihinde faaliyete geçen İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin yaklaşık 200 bin kişiden bir milyar dolar parayı, mevzuata aykırı olarak İhlas Holding A.Ş. ve diğer organik bağlantı içinde olduğu paravan şirketlerine aktarmış olduğu, ödeme güçlüğüne düştüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından tespit edildi. İhlas Finans'ın, mudilere ait bahse konu paralarını Mücahit Ören ve diğer bir kısım şirket ortakları tarafından İhlas Holding'e ait grup şirketlerine aktardıkları ortaya çıktı. Grubun çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçunu işledikleri de tespit edildi ve Ahmet Mücahit Ören Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahkum oldu. Söz konusu ceza Yargıtay 11.Ceza Dairesi'nce de cezalar yönünden onanmıştır.”

“EĞER YASA ÇIKMASAYDI…”

“Mudileri hukuken koruyan yasa yürürlükte kalsaydı, tasfiye en geç iki yıl zarfında yapılacaktı” diyen Şirin süreç için ‘Büyük bir hukuk skandalı' tabirini kullandı.

2001 yılında İmar Bank'ın TMSF'ye devredilmesini hatırlatan Fatma Şirin, “Ahmet Mücahit Ören tarafından aynı şekilde hortumlanan İhlas Finans'ın tasfiyesi ise TMSF'ye devredilmiş değildir ve bizzat nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş olanlar tarafından yapılmaktadır” iddiasında bulundu.

‘BiR MiLYAR DOLARI SIFIR MALiYETLE KULLANIYOR'

19 yıldır mağduriyetlerinin giderilmediğini hatırlatan Şirin şunları anlattı: “Süreç sonu belirsiz bir şekilde sürüyor. 19 yılı geride bıraktık. Sözde tasfiye döneminde, mudilerin bir milyar dolarını Mücahit Ören grup firmalarında sıfır maliyetle kullandı, kullanıyor. Tasfiyede ödemeler 19 yıldır durdurulduğu gibi ödeme sırasını beklemenin de anlamı yok. Bu konuda ilk etapta devlete görev düşmekte. Yetkililer 19 yıldır bunca mağduru ve çekilen çileleri görmezden gelmeyip acilen bu konuda mağdurların iptal edilmiş yasal haklarını iade eden yeni bir yasal düzenleme yapmalıdır.”

İhlaszedeler neden platform kurdu?

İhlas Grubu'na ait İhlas Finans Kurumu, grup şirketlerine örtülü kaynak aktarımı nedeniyle 2000li yıllarda battı. Şubat 2001'de BDDK kurumun faaliyetlerine son verdi. 222 bin 298 mudiye, 676 milyon dolar ve 245 milyon Euro borcu olduğunu açıkladı. İddialara göre şu anda 60 bine yakın hesabın milyonlarca lira alacağı kaldı. Vatandaş da bu platformu kurdu.