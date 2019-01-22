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Mucize kurtuluş!

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpıp devrilme anları ve yayanın son anda ölümden dönme anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Bir kadının, kendisine çarpıp üzerine devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması saniye saniye kayıt edildi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
15:03 -
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Kaza 4 gün önce İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. İlknur Şahin’in kullandığı 55 ABG 821 plakalı otomobil, rampa aşağı giderken kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen Jale Güneş’e, ardından da iş yerine çarparak devrildi. Yaralanan Güneş, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Şahin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Ancak kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kaza da yaralanan Jale Güneş’in mucize sonucu hayatta kaldığını ortaya çıkardı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İlknur Güneş’in aracı ile caddeye giriş yaptıktan hemen sonra direkt kaldırıma doğru giderek Jale Güneş’e çarpması görülüyor. Yola doğru savrulan ve yere düşen Güneş, son anda üzerine devrilen otomobilin altında kalmaktan kurtuluyor. Yan yatan ve Jale Güneş’in üzerine devrilmesine ramak kalan araç, kaldırımda bulunan dubalar sayesinde Güneş’in üzerine devrilmeden son anda duruyor.

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