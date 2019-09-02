Müebbete çarptırılan komutan istinafta tahliye edildi

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı eski Albay Şamil Türk Özkan hakkında “darbeye teşebbüs ve FETÖ üyeliği” suçlamasıyla dava açılmıştı. Davaya bakan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Özkan'ı Nisan 2018'de müebbete mahkum etmişti. İddianamede, Özkan'ın kalkışma akşamında örgüt evinden arayan Saffet kod adlı FETÖ imamıyla 4 kez ve toplamda 9 dakika görüştüğü öne sürülmüştü.

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Mahkemenin gerekçeli kararında da, Özkan aleyhindeki tanık beyanlarına yer verilerek şöyle denilmişti:

“Sanık toplam 9 dakika 25 saniye süreyle 4 defa aranmıştır. Darbe girişiminin gerçekleştiği bir gecede yapılan bu görüşmenin yanlışlıkla aranma ve tanınmayan bir kişi tarafından aranma şeklinde izah edilmesi mümkün olmayacak kadar uzun bir süreyi kapsamıştır. Görüşmelerin saatlerinin de darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardından başladığı, artık darbenin sonuçlanmayacağının anlaşıldığı saatlere kadar sürdüğü görülmektedir.”

FETÖ'DEN TALİMAT

Kararda, “Garantör sıfatı bulunan sanık FETÖ'den darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde talimat alınmak üzere aranmıştır. Sıkıyönetim emirlerini komutanlarına tebliğ ettirmiş, darbenin gerçekleşmesini sağlama yönünde eylemleri bulunmuştur” denilmişti.Dava dosyası, itiraz üzerine Gaziantep İstinaf Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne geldi. İstinaf Mahkemesi, yeniden yapılan yargılamanın Mayıs ayındaki 4. duruşmasında, müebbet hapse çarptırılan Özkan'ın, “yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma” şartıyla tahliyesine karar verdi.