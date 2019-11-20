Müftülük duyurdu: İstanbul’da sabah namazının vakti değişti!

İstanbul Müftülüğü, tüm ilçe müftülüklerine bir genelge göndererek sabah ezanının 1 saat önce okunmasını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınmasını istedi. Müftülükten yapılan açıklamada; “Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen, 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır.” denildi.

1 MART’A KADAR SÜRECEK

Yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi;

“Kış günlerinde sabah namazının cemaatle edasında takvime bağlı kalınması durumunda mesaiye yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20.11.2019-01.03.2020 tarihleri arasında tüm cami ve mescitlerde sabah namazı ezanlarının imsak vaktinde okunması, namazın ezandan yarım saat sonra kılınması, ezan ile namaz arasındaki sürenin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve/veya cami sohbeti ile değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”