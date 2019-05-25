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Muğla Milas’ta bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Muğla'da sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından 3.1 olarak ölçülen deprem Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşti.

13:29 -
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Muğla Milas’ta bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Muğla’nın Milas ilçesi sabah saatlerinde depremle uyanmıştı ve öğlen saatlerinde bir deprem daha oldu. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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