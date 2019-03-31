Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla seçim sonuçları açıklanıyor… Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Muğla 2019 yerel seçim sonuçlarının merak edilen illerinin başında geliyor. Hem Cumhur ittifakı'nın hem de Millet ittifakı'nın ortak aday çıkardığı Muğla'da DP de Mehmet Kocadon ile yarışı girdi. Millet ittifakı'nın ortak adayı Osman Gürün de diğer önemli aday... İşte Muğla yerel seçim sonuçları...

23:06 -
Haberler Gündem
Muğla seçim sonuçları açıklanıyor… Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Muğla’da 724 bin seçmen 2 bin 231 sandıkta 31 Mart yerel seçimleri için oy kullandı.

Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Mehmet Nil Hıdır olurken CHP ise Muğla adayı olarak Osman Gürün’ü gösterdi. İYİ Parti ise CHP’nin adayını destekleme kararı aldı. Demokrat Parti’nin ise Mehmet Kocadon oldu.

Muğla İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Osman Gürün CHP CHP 176.504 % 37,00
Mehmet Nil Hıdır AK Parti AK Parti 132.980 % 27,87
BEHÇET SAATCI BEHÇET SAATCI 123.689 % 25,93
Mehmet Kocadon DP DP 16.525 % 3,46
BTP BTP 12.474 % 2,61
Diğer Diğer 5.454 % 1,14
DSP DSP 3.371 % 0,71
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.144 % 0,45
MÜŞTEBA KARAMANOĞLU MÜŞTEBA KARAMANOĞLU 1.962 % 0,41
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.021 % 0,21
TKP TKP 947 % 0,20
Muğla İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 195.759%44,51
AK Parti AK Parti 148.712%33,81
İyi Parti İyi Parti 40.905%9,30
MHP MHP 13.955%3,17
DP DP 13.710%3,12
DSP DSP 8.946%2,03
HDP HDP 6.805%1,55
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.470%0,56
TKP TKP 1.607%0,37
BBP BBP 1.464%0,33
BTP BTP 1.431%0,33
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.112%0,25

1999 yılından bu yana Muğla’da belediye başkanı olarak görev yapan Osman Gürün, 2019 Yerel Seçimleri için partisi CHP tarafından yeniden aday gösterildi.

Bir önceki yerel seçimde 272 bin 646 ile oyların 49,1’inin alan Osman Gürün yeniden başkan seçildi.

2014 yerel seçimlerinde Muğla’da CHP yüzde 49.12, AK Parti yüzde 28.98, MHP 18.01, HDP 1.57, oy almıştı. Osman Gürün’ün belediye başkanı seçildiği kentte 24 Haziran Genel Seçim sonuçları da benzer tablo ile noktalanmıştı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more