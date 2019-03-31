Muğla seçim sonuçları açıklanıyor… Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Muğla’da 724 bin seçmen 2 bin 231 sandıkta 31 Mart yerel seçimleri için oy kullandı.

Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Mehmet Nil Hıdır olurken CHP ise Muğla adayı olarak Osman Gürün’ü gösterdi. İYİ Parti ise CHP’nin adayını destekleme kararı aldı. Demokrat Parti’nin ise Mehmet Kocadon oldu.

Muğla İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 195.759 %44,51 148.712 %33,81 40.905 %9,30 13.955 %3,17 13.710 %3,12 8.946 %2,03 6.805 %1,55 2.470 %0,56 1.607 %0,37 1.464 %0,33 1.431 %0,33 1.112 %0,25

1999 yılından bu yana Muğla’da belediye başkanı olarak görev yapan Osman Gürün, 2019 Yerel Seçimleri için partisi CHP tarafından yeniden aday gösterildi.

Bir önceki yerel seçimde 272 bin 646 ile oyların 49,1’inin alan Osman Gürün yeniden başkan seçildi.

2014 yerel seçimlerinde Muğla’da CHP yüzde 49.12, AK Parti yüzde 28.98, MHP 18.01, HDP 1.57, oy almıştı. Osman Gürün’ün belediye başkanı seçildiği kentte 24 Haziran Genel Seçim sonuçları da benzer tablo ile noktalanmıştı.