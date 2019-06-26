Muğla’da 489 üniversiteliye yazlık iş

İş-Kur İl Müdürlüklerine yapılacak başvurulara Ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabilecek. SÇP kapsamında üniversite öğrencileri yaz sezonunu kamu kurumlarında çalışarak değerlendirecek. Öğrencilere 2 bin TL maaş verilirken, Muğla için ayrılan öğrenci kontenjanının 489 öğrenci olduğu açıklanırken, bunun için Muğla'ya 2 milyon TL ödenek ayrıldı.

Başvuru yapacak öğrencilerde 18 yaşını doldurmuş olması, öğrencilik kaydı aktif olması, başka bir yerde çalışmıyor veya staj yapmıyor olması, bahar döneminden devam eden dersi olmaması, yaz okulunda ders almamış olması ve genel akademik not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması şartı aranıyor.

İHA

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