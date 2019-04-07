Muğla’da “Daha fazla şezlong koymak için ağaç kesildi” iddiası

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ne bağlı Sarnıç Mahallesi'nde bulunan Akbük Sahilinde 30'a yakın Menengiç ve Sığla ağaçlarının şezlonglara yer açmak için kesilidiği iddia edildi. Yerkesik Jandarma Karakolu'na bağlı güvenlik güçleri inceleme başlattı.

“RANT SAĞLAMAK AMACIYLA KESİLDİ”

Yaz aylarını Akbük'te geçiren Oğuz Demirci'nin kesilen ağaçların fotoğraflarını çeşitli gazete temsilcilerine göndermesiyle ortaya çıkan olayda özellikle yaz aylarında insanların doğal şemsiye olarak kullandığı Menengiç ve Sığla ağaçlarının kesildiği gözlendi. 30 civarındaki ağacın katledilmesine neden olarak, bölgeyi turizm amaçlı kiralayan bazı işletmecilerin sahile daha fazla şezlong koyarak rant sağlamak amacıyla kestikleri ileri sürüldü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Gökova Körfezi’nin nadide güzel yerleri arasında gösterilen, turizm sektörünün göz bebeği konumundaki Akbük Plajı’nda gerçekleştirilen katliamın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yerkesik Jandarma Karakolu'na bağlı güvenlik güçleri inceleme başlattı. Ağaçların kim veya kimler tarafından kesildiğiyle ilgili araştırma devam ediyor.