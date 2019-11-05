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Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde büyüklüğü 3,6 olan bir deprem meydana geldi.

07:06 -
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Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Ayrıntılar geliyor…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Son güncelleme: 07:18 05.11.2019
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