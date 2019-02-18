Muğla’da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında | Son dakika

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu.

4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada, işçilerden 1’i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.



MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, “İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor” dedi.

Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA