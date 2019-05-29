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Muğla’da orman yangını! Çevre illerden destek geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Aydın ve Denizli’den takviye orman işçisi bölgeye sevk edilirken, İzmir ve Antalya’dan da iki helikopter hava desteğine katıldı.

20:05 -
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Muğla’da orman yangını! Çevre illerden destek geldi

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına Muğla'dan üç, İzmir ve Antalya'dan da birer olmak üzere 5 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katılıyor.

Karadan ise 40 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 8 su tankeri, 150 orman işçisi ve vatandaşlar yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın ile ilgili Menteşe İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, arazinin sarp olması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. İHA

Son güncelleme: android-time 20:07 29.05.2019
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