Muğla’da paraşüt kazası: 1 ölü, 2 yaralı

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde bin 700 metre pistinden atlayış yapan 3 kişilik paraşütçü, bin 200 metre pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Rus vatandaşı oldukları belirlenen pilotlardan Pavel Trishin’in (35) yaşamını yitirdiğini, diğer 2 pilotun yaralı olduğunu belirledi.

Bölge dağlık olduğu için Aydın Filo Komutanlığı’ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle Fethiye Stadı’na getirilen 2 yaralı, ilçedeki çeşitli hastenelere kaldırıldı.

AA