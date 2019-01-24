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Muğla’da yağmur, tarım arazilerini su altında bıraktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

12:59 -
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Menteşe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Menteşe’nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile çevreyolundaki tarım alanları su altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 13:40 24.01.2019
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