Muğla’yı marka şehir haline getireceğim

ADAYLAR ANLATIYOR

Ortaca Dalyan'da düzenlenen Seçim Pusulası programına konuk olan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Muğlalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kocadon Muğla için projelerini şöyle anlatı:

“Benim bu hayattaki en büyük amacım, halkıma hizmet etmek. 2014 yılı itibarıyla büyükşehir sürecinde yaşanan sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Bunların çözümü için Muğla büyükşehre adayım. Siyasete ilk girdiğim parti olan Demokrat Parti'nin ruhunu yaşatarak Muğla halkının kazanması için aday oldum. 2009 seçimlerini hatırlarsanız Bodrum'da yüzde 4 olan Demokrat Parti'nin oyları Mehmet Kocadon ile büyük bir artış yakaladı ve seçimi kazandık.

USTAYA TESLİM

Vatandaş değişim istiyorsa bunun önünde duramazsın ki Muğla'da bu değişim olacak. İki gündür Fethiye'nin köylerini geziyorum ve aksi iddia edildiği gibi göreceksiniz en çok oyu da Fethiye'den alacağım.

Mehmet Kocadon ve ekibi bu seçime güle oynaya girecek ve güle oynaya çıkacak, hiç kimse merak etmesin. Bu değişimin önünü kesmek isteyen bazı programlar var. Bizim kafamızın arkasında başka senaryo yok. Kafamızın önünde hangi senaryo varsa, arkasında da o var. Seçimi kazanmak ve mutlu bir Muğla yaratmak. Muğla'yı en iyi şekilde tanıtmak için yola çıktım. Muğla'yı marka şehir yapacağım. Dünyaya makro bakmak lazım vizyoner olmak lazım. Artık sistem değişti, hızlı olan kazanıyor. Küçük balığın şansı hızlı hareket edebildiği için fazla. Hızlı olduğum için insanlar beni her an görebiliyorlar. Onun için size yemin ediyorum. Türkiye'de bile Dalyan'ın bu güzelliklerini bilen yok ama Bodrum'un var. Şimdi de Muğla'yı tanıtacağız. Fuar tanıtımlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler de tamamen bilgisizlikten kaynaklanıyor. 17 yıl önce Bodrum'a dört ülkeden turist geliyordu, şimdi neredeyse 45 ülkeden geliyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu işi ustaya teslim edeceksin, profesyonele teslim edeceksin. Kongre turizmini geliştirmek için çalışacağım.”