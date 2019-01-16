Muhalefetin adı yok… Hiçbir teklifleri kabul edilmedi

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Milletvekillerinin bu dönem verdiği 7 bin 116 soru önergesinden sadece 323’ünün Bakanlar tarafından süresi içinde yanıtlandığını bildirdi. Bu dönem AKP’li vekiller dışında diğer partilere mensup Milletvekillerinin verdiği kanun tekliflerinin hiçbiri de ele alınmadı ve yasalaşmadı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesini yanıtlayan Şentop, CHP 5 bin 508 önergeyle en çok soru önergesi veren parti grubu olduğunu açıkladı. HDP 789, İYİ Parti 623, MHP 166, SP 17, DP 3, TİP 2 ve bağımsız vekiller de 8 soru önergesi verdi. Toplam 7 bin 116 soru önergesinin 323'ü süresi içinde yanıtlandı, bin 834'ün cevabı da süresi geçtikten sonra gönderildi.

SADECE AKP

Bu dönem AKP'lilerin 54 kanun teklifinden 13'ü kanunlaştı. CHP'nin bin 211 kanun teklifinin hiç biri görüşülüp yasalaşmadı. Bin 209 teklif komisyonda beklerken, 2'si de iade edildi. HDP'nin 67, MHP'nin 130, İYİ Parti'nin 85, SP ve BBP'nin birer kanun teklifi de görüşülmeyi bekliyor.

Dönem başından bu yana geçen sürede toplam 828 araştırma önergesi de verildi. Bu önergelerin 576'sı CHP, 130'u HDP, 74'ü İYİ Parti, 36'sı MHP ve 12'si AKP'ye ait bulunuyor. Önergelerin 11'i kabul edildi, 797'si ise gündemde bulunuyor. Soma faciası, Tren kazaları, FETÖ'nün siyasi yapılanması, Diyarbakır, Suruç, Ankara Katliamları, Asker zehirlenmeleri, Man Adası belgeleri, Çocuk tacizleri, kadına şiddet ve IŞİD'in faaliyetleri ile ilgili Meclis Araştırma önergeleri de AKP tarafından reddedildi.