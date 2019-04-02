Muharrem Erkek: İtiraz hukuksuz!

Erkek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ‘demokrasi tarihinin en şaibeli seçimi' açıklaması için de “Asıl şaibeli seçimler eşit olmayan, olağanüstü hal koşullarında yapılan seçimlerdir. Bu koşullara karşın İstanbul, Ankara, Adana, Antalya’da birçok yerde kazandık. Demokratsanız olgunluk gösterin” yanıtını verdi.

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Erkek, AKP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itirazın bazı yerlerde kabul edilmesi üzerine yaptığı açıklamada ”İmamoğlu kazanmıştır. Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak sandıkta kaybedilen seçimi masada kazanmaya çalışmak Türkiye’ye en büyük kötülüdür” dedi ve şunları söyledi:

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YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

”İstanbul’da bazı ilçe seçim kurulları YSK kararı rağmen, delilsiz, dayanaksız itirazlara karşın geçersiz oyların sayılmasına karar veriyorlar. Yangından mal kaçırır gibi. İktidar adaletin üzerindeki baskıya son versin. Bir geçersiz oya sandık başında itiraz etmiyorsanız seçim kurulana itiraz edemezsiniz. Bu YSK kararıdır. 31 bin 186 sandığın da ıslak imzalı tutanakları sistemimizde. Bunların tamamı YSK verileriyle örtüşüyor. Somut itirazlar varsa, sandık bazında itirazlar varsa tabi ki bakılır. Onlara bakıldığında farkın büyüdüğünü de görüyorsunuz”

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HER YERDE TEK ADAM

Erkek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilçe Belediye Başkanlarını Büyükşehir belediye başkanının seçmesi önerisi için ise “İsterseniz tüm belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı atasın. İlçe başkanlarının bir kişi tarafından atanması yerel demokrasiye uygun değildir. Herhalde her yerde tek adam istiyorlar” dedi.