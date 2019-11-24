Muharrem İnce: Mağdur edilmiş bir adamım

CHP’li Muharrem İnce, Habertürk TV’de Türkiye’nin Nabzı Özel Programı’nda, ‘Saray’a giden CHP’li Muharrem İnce’ iddiasının ardından soruları yanıtlıyor.

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İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

“Beni Sayın Genel Başkan ya da Genel Merkez yöneticilerinden kimse aramadı. Hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Ben namusunu şerefini korumaya çalışan bir adamım. Mağdur edilmiş, üzerine kumpasa edilmiş bir adamım.”

“Olayın hiçbir kısmında benim dahlim yok. Partisini tartıştıran ben değilim. Mağdur edilen benim, şerefine dil uzatılan benim. Partililiğini tartıştırılan benim. Ben partimi tartıştırmak istemiyorum.”

“Bir gazeteci çıkıyor. “CHP’den bir isim Saray’a gitti” diyor. James Bond filmleri gibi. Rahmi Turan’da benim cep telefonum var onunda telefonu benim telefonumda kayıtlı. Daha önce de görüşmüşüz. Beni aramıyor.”

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UĞUR DÜNDAR’LA ARASINDAKİ GÖRÜŞME

“Böyle bir görüşmeniz oldu mu dedi?’ ‘Olmadı’ dedim. Böyle bir komplo olduğunu düşünmedi. Rahmi Beyde benim telefonum var. Beni aramıyor. Eğer böyle bir şey yapan varsa bu şerefsizce bir harekettir. Cumhurbaşkanıyla gizlice görüşme yapan birisi varsa. ‘Bunu sen yaptın’ deyince benim şerefime leke sürüyorsun.

“Kılıçdaroğlu ‘şaşırmadım’ diyor. Bir insan niye şaşırmaz. Ya o konuşmayı biliyor ya da biri söyledi. Genel Başkan’ın açıklamasından sona arkadaşları çağırdım, basın açıklaması yazalım dedim. Açıklamayı yazdık. Genel Başkanı aradıktan 10 dakika sonra beni aradı. Ona hislerimi, başımıza neler gelebileceğini anlattım. Bu kişi ben değilim. Partiyi karıştırmaya çalışıyorlar. ‘Ben İnce’ye inanıyorum. Adı geçen diğerlerine de inanıyorum. Yalandır’ deyin, kapatın. Yoksa bu olay çok büyür, parti büyük yara alır’ dedim. Israrla ‘görüşelim’ dedim zamana yaydı.

“Yok böyle bir görüşme. Bu bir masal. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu, bugün bunu bana yapan, yarın kendisine yapar. Genel Başkan ‘biliyorum’ dediğine göre, kandırmışlar Genel Başkanı.

“Tezgah var mı? Var. Sözcü Gazetesi var mı bu tezgahta? Yok. Rahmi Turan var mı? Göbeğinde. 80 yaşında insan torunlarına ne diyecek. Torunları ‘Muharrem İnce’ye iftira attın’ demeyecek mi? 80 yaşındaki insan gazetecilik hırsı ya da başka menfaatler için başka bir insana iftira atıyorsun. Bu burada kalmayacak, yargı yoluna başvuracağım.

“Talat Atilla kendisi yazmıyor, başkasına yazdırıyor. ‘Kaynağı açığa çıkar, işinden olurmuş’. E biz itirafımızdan oluyoruz.

“Yargı insanların gözünde yerlerde sürünüyor ama gazetecilik de ilk ikiye girer.

“Rahmi Turan’ın bir başka yalanı, beni defalarca aramış ama ulaşamamış. Sonraki yazısındaysa ‘numarası bende yok’ diyor. Türkiye’de biri bana ulaşamıyorsa yalan söylüyordu. Turan ilk aşamada ‘Saray’a yakın biri, işinden olur’ dedi. İkinci açıklamasında ’20 yıllık dostum’ dedi.

“Talat Atilla ‘Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım’ diyor. CHP Genel Başkanı’nı tehdit ediyor. Atatürk’ün kurduğu partinin başkanını tehdit ediyor. Açıklayacaksan açıkla. Bir gazetecinin haddine mi düşmüş bizim genel başkanımızı tehdit etmek.

“Yalan haberler yapılacak, Türkiye ekonomiyi, Suriye’yi konuşmayacak. Bir yalan haberi konuşacak.

“‘Muharrem İnce kendine pay çıkarıyor’ diyorlar. Ben pay çıkarmıyorum, şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Beni bilenler, tanıyanlar bana pay çıkarıyor.

“Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapmalı. ‘Muharrem İnce bunu yapmaz, adı geçen diğer arkadaşlar da yapmaz. Hiçbir partili yapmaz’ demeli.

“Genel Başkan biliyorsa bu ismi açıklamalıdır. Ben Saray’ın yanından geçmedim.

“Talat Atilla tweet atacağına ismi açıklasın.

“Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay’da bunları anlatacağım. 24 Haziran’dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz. Sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan nasıl temiz siyaset olsun.

“Sayın Kılıçdaroğlu Fox TV’ye çıktığında ‘Asla partili bir arkadaşımız bunu yapmaz’ deseydi, kapanırdı bu konu.

“Ben böyle bir şeyi aklımdan geçirmem. Oraya (Beştepe) giden biri varsa gerizekalıdır.

“Bugün bana bu iftirayı attılar. Emin olun, yarın Kılıçdaroğlu’na atarlarsa şaşırmam.

“Bir hafta oldu. Türkiye’de Muharrem İnce’nin Saray’a gidip Sayın Erdoğan ile görüştüğüne inanan var mı? Yok. Kapandı konu. GAzeteci, yalan, haber yalan, görüşme yalan, plaka yalan. Ben ne yaptın bu partiye? Hizmet ettim. Cebimdeki paramı paylaştım, elektrik su faturasını ödedim. Helal ediyorum hepsini. Onlar beni vekil yaptılar, onlar da helal eder umarım. Ama utanmıyor musunuz beni savunmamaya. Bunu temizlemeden yola devam edemeyiz.

“Burası benim konutum. Bu bahçe benim. Ben bu gazetecileri nasıl davet ettim? Bir tweet attım. Neden genel merkez değil de evim? Çünkü ben sayın Genel Başkan’s ‘Birlikte basının karşısına çıkalım’ dedim kabul etmedim. Sabah saatlerinden itibaren geldiler. Cumhurbaşkanlığımdan daha çok ilgi gördü. TRT benim mitinglerimi yayınlamamıştı. Buraya gelen çocuklara ne deseydim? Genel Merkez olsa ‘gelme’ derdim. Burası benim evim, misafirim. Cumhurbaşkanlığı mitinglerimi vermeyenler bu açıklamayı verdi.

“Halk TV neden yayınımı yarıda kesti? ‘Yandaş kanal neden açıklamanı yayınladı’ diye soranlar ‘Halk TV niye yayını kesti’ diye de sorsun.

“Yandaş medya verdi. CHP karışacak diye yaparlar. Yaptırma. Kumpas kurma, yapamasınlar.

“Benim Cumhurbaşkanlığı mitinglerimi vermeyenler bugün yayınladı. Teşekkürler. Ama beni vermek yerine açlık duyanları, siyanürle kendini zehirleyenleri, çiftçiyi, köylüyü, atanamayan öğretmenleri verseler daha memnun olurdum.

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