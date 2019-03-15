Muharrem İnce ve Gürsel Tekin birlikte seçim çalışmasına çıktı

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal’la birlikte Çekmeköy’de seçim çalışması yaptılar. Heyete eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da eşlik etti.

Seçim otobüsünde açıklama yapan Muharrem İnce “Bu seçim bir beka seçimi değildir. Bunun beka seçimi olarak görülmesinin nedeni Cumhur İttifakı’nın; soğan, patates, biberden yani ekonomiden korkmalarıdır.

Ekonomiyi anlatacağız.” dedi.

CHP’li Gürsel Tekin ise “Sandık güvenliği konusunda çok ciddi sorunlar var. Çok endişeliyim.” yorumunda bulundu.

Heyetin Çekmeköy’deki ziyaretleri sürüyor.