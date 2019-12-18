Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul yanıtı!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul’ ile ilgili “Kanal İstanbul'a bileşik kaplar usulüyle bakın. Tuzlu su, az tuzlu su… Bunlar bir araya geldiği zaman ortaya ne çıkar? Bunun bir ortalaması çıkar. Karadeniz'in tuz oranı nedir? Marmara'nın tuz oranı nedir? Olaya buradan bakılması lazım. Buradan bakarsanız, ortalamasını yakalarsınız” sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan İnce şu ifadeleri kullandı;

* Ekonomist sen, Mimar sen, Jinekolog, diplomat sen.. Ülke ŞAHSIN. Ama Konu fizikse, bileşik kaplarsa sakın girme, Fizik bilimine kıyma! Fizik öğretmeni olarak söylüyorum konu zaten bileşik kaplar konusu değil, bileşik rantlar konusudur. Şahsım Fiziği de senden öğrenecek değil ya:)