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Muharrem İnce’den Erdoğan, Yıldırım ve Gül’e FETÖ göndermesi | Son dakika haberi

CHP'li Muharrem İnce, bir dönem Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliği yapan Alparslan Aslan'ın FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay ceza almasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

23:35 -
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Muharrem İnce’den Erdoğan, Yıldırım ve Gül’e FETÖ göndermesi | Son dakika haberi

Muharrem İnce, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliği yapan Alparslan Altan’ın FETÖ üyeliği nedeniyle 11 yıl 3 ay ceza alması nedeniyle sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü içeren bir paylaşım yaptı.

İnce atama kararını Twitter’dan paylaştı.

İnce, Altan’ın Erdoğan, Yıldırım ve Gül’ün imzalarıyla önce Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı’na ardından da Anayasa Mahkemesi’ne üye yapıldığını belirtti. İnce, imzaların da yer aldığı belgeleri tweetine eklerken ‘hepiniz oradaydınız’ diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: @vekilince Twitter

İnce’nin paylaşımı şu şekilde;

“Anayasa Mahkemesi raportörü Mahkemeye üye olamıyordu, hülle yöntemine başvurdular: önce Denizcilik Müsteşarlığı'na Müsteşar Yardımcısı yaptılar, sonra Yüksek Mahkeme'ye üye! 11 yıl 3 ay ceza aldı. Şimdi herkes FETÖcü, bunlar sütten çıkmış ak kaşık! Ulan hepiniz oradaydınız be!”

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Son güncelleme: android-time 23:49 06.03.2019
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