Muharrem İnce’den Mehmet Siyam Kesimoğlu mesajı

İnce'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Seçim Kurulu toplantı halinde iken iktidar bloku tarafı ve Kırklareli AKP Milletvekili il seçim kurulunu baskı altına almakta, tüm oyların yeniden sayılacağı açıklamasını yapmaktadır.

Kırklareli'nde halkın iradesi Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak tecelli etmiştir ve bu irade baskıyla değiştirilemez.

Cumhuriyetten demokrasiden, hukuktan, adaletten yana herkesi ve özel olarak da Kırklarelili CHP'liler bu konuda tavır almalı, halkın iradesine sahip çıkmalıdır.

Şu anda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için gösterilen dayanışma ve direnişin bir örneği de Kırklareli halkının tercihi, iradesi için gösterilmelidir. Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli halkı yalnız bırakılmamalıdır