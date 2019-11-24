Muharrem İnce’nin ardından CHP’den ardı ardına açıklamalar

“Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü” yolundaki iddialarla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Muharrem İnce, ortada bir tezgah olduğunu ifade ederek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı. İnce, “Bu sorunu çözmeden CHP yola devam edemez” ifadesini kullandı.

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ÖZTRAK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

İnce’nin düzenlediği basın toplantısının ardından CHP’den de açıklamalar geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA ÖZKOÇ’TAN

Öztrak’ın bu paylaşımının ardında bir paylaşım da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Öztrak’ın mesajını etiketleyen Özkoç, “Saraya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. CHP bu kumpası bozacak!” dedi.