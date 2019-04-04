Muhtar maaşları ne kadar? İşte 2019 belediye başkanı ve muhtar maaşları…

Yerel seçimler tamamlandı ve bununla beraber vatandaşlar belediye başkanı, muhtar maaşları hakkında detayları araştırmaya başladı. Pazar günü sandık başına giden Türkiye, yerel yönetimlerde 5 yıl görev yapacak belediye başkanları ve muhtarlarla belediye meclisi ve üyelerini seçti. Yerel yönetimlerde 5 yıl görev yapacak bin 389 belediye başkanı ve yaklaşık 50 bin muhtarlarının maaşları belli oldu. Başkan maaşı en yüksek 24 bin en düşük 7 bin lira olacak. Muhtarlar da haziran ayına kadar bin 911 lira maaş alacak.

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞLARI NE KADAR?

Buna göre nüfusu 2 milyonun üzerindeki büyükşehir belediye başkanları nisan ayında yüzde 20 oranında gelir vergisi ödeyecekler. Prim ve vergiler düşüldükten sonra 24 bin lira maaş alacaklar. Ancak haziran ayında yüzde 27 oranındaki vergi dilimine girince aile yardımı hariç net maaş 21 bin 649 liraya gerileyecek. Belediye başkanlarının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde maaşları kesilmiyor. Belediye meclisi üyelerine ise meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor.