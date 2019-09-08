Muhtar: Sayaçları söküp Saray’a gideceğiz

Bafra İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 128 haneli 600 kişinin yaşadığı Çalköy Mahallesi’nde 3 aydır suların akmadığı belirtildi. SASKİ’ye (Samsun Su ve Kanalizasyon İdaeresi Müdürlüğü) birçok kez konu hakkında dilekçe verdiklerini ileri süren muhtar, mahalle sakinlerinin ırmaktan tankerle su taşıdıklarını söyledi.

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“AYLARDIR BİZİ OYALIYORLAR”

Mahallede 2 yıldır su sorunu bulunduğunu anlatan Muhtar Varol, 13 gündür suların hiç akmadığını söyledi. Varol, “3 ayda 30 tane dilekçe verdik aylardır bekliyoruz. Bugün yarın diyerek, bizi oyalıyorlar. SASKİ yetkilileri, bakacağız, yapacağız’ diyorlar. Ama aylardır bir çözüm yok. Biz çiftçiyiz. Tozun toprağın içinde çalışıyoruz akşam eve gidiyoruz. Duş almaya suyumuz yok. Camiye gidiyoruz abdest almaya suyumuz yok. Çamaşırlar yıkanmıyor, tuvaletlerde sorun yaşıyoruz. Onca dilekçeye rağmen su sorunu çözülmedi” diye konuştu.

“SU YOK AMA FATURA GÖNDERİYORLAR”

Ayda 2-3 kez sularının aktığını söyleyen Muhtar Varol, her ay evlere su faturası geldiğini ileri sürerek, “Mahallemizde su yok ama SASKİ personeli evlerimize gelerek fatura kesiyorlar. Utanmadan da atık su parası istiyor. Akmayan suyun atık parası mı olurmuş? Mahalle sakinleri olarak evlerimizdeki su saatlerini söküp, önce Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’e gideceğiz. Su sorununu çözülmezse bu kez sayaçlarımızı alıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısına gidip, derdimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.