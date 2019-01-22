Müjdat Gezen yargılandığı davayı anlattı: Haddini bil

Müjdat Gezen, Metin Akpınar ile birlikte yargılandıkları davaya ilişkin olarak bir kitap yazdı. ‘Haddini Bil’ isimli kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarıldı.

Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor.#müjdatgezen #haddinibil #yenikitap #nekedisiznekitapsız #kırmızıkedi pic.twitter.com/Pxljjaynxy — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) 21 Ocak 2019

Kitap, yayınevinin Twitter hesabında “Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor” ifadesiyle tanıtıldı.

NE OLMUŞTU?

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında söyledikleri sözlerden dolayı savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmış ve mahkeme iki usta sanatçıya her hafta karakola imza verme zorunluluğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Savcılık soruşturması sonrası RTÜK, Halk Arenası programına 5’i Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın konuk olduğu, 3’ü de usta kalem gazeteci Yılmaz Özdil’in konuk olduğu programlar olmak üzere toplamda 8 program durdurma cezası vermişti.

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