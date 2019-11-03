Mülteci kaçakçılığını Afgan ve Suriyeli çeteler yönetiyor

TÜRKİYE, başta Suriye ve Afganistan olmak üzere pek çok ülkeden yüzbinlerce mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Mülteciler, Avrupa ülkelerine Türkiye üzerinden çeşitli yollarla kaçak geçişler yapıyor. En fazla kullanılan yol Ege'den Yunan adalarına botlarla geçiş.

Mültecilerin yolculuğunu takip eden araştırmacı gazeteci ve belgesel yapımcısı Kadir Murat Yıldız, SÖZCÜ'ye özel açıklamalar yaptı. Üç çeşit insan kaçakçısı olduğunu anlatan Yıldız, bunlardan ilkinin ‘güvenli insan' olarak tabir edildiğini söyledi. Yıldız, “Bu güvenilir insanlar, kaçırdıkları her bireyin güvenliği ile ilgileniyor. Mesela İstanbul Aksaray'da 800 dolarla 2 bin dolar arası para alıyorlar, sonra mülteciyi kıyıda bir yere götürüyor. Yakalanırsalar mülteci kayıtlı olduğu ile geri gönderiliyor. Mülteci 6 defa yakalandığında, bu güvenilir insandan yüzde 10 kesintiyle parasını geri alabiliyor. Güvenilir insanlar mültecilere ‘yolcumuz' diyorlar.” diye konuştu.

ÖLÜME YOLCULUK

İkinci grupta ise silahlı Afgan ve Suriyeli çetelerin olduğunu söyleyen Yıldız, bunların insan hayatını hiçe saydığını, 20 kişilik bota 80 kişi bindirdiklerini belirtti. Ölümlü yolcukların çoğunun bu çetelerden kaynaklandığını ifade eden Yıldız, “Dalga varken, sahte can yelekleri ile salıyorlar insanları. Umurlarında değil insanların hayatı. Bunlar 130 dolara kadar götürüyorlar. Güvenilir insanlar şu şekilde çalışıyor. İnsan karşı kıyıya ulaşmadıktan sonra parayı alamazlar. Dolayısıyla her türlü özeni gösteriyorlar. Ama Afganların, Suriyelilerin sistemi böyle değil, batsın ölsün umurlarında değil” diye konuştu.

Afgan çetelerin yolculuğunu çekmek için bulundukları koya gitmeye çalıştığını anlatan Yıldız, çete elemanlarının kendilerine ateş açtığını ve çekim ekibinin canını zor kurtardığını söyledi. Üçüncü grubun ise yerel sahtekarlar olduğunu ifade eden Yıldız, “Mülteciyi alıyor Sarımsaklı'dan, Yunanistan'a geldik diye Türk adasına bırakıyor” dedi.

Türkiye'ye haksızlık ediliyor

İnsan kaçakçılığı ile mücadele konusunda Türkiye'ye haksızlık yapıldığını anlatan gazeteci Kadir Murat Yıldız, sahil güvenlik, jandarma ve polisin ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini vurguladı. Yunanistan'da yükselen bir ırkçılık olduğunu ifade eden Yıldız, “Türkiye'de bir Suriyeli, Afgan mülteci istediği gibi geziyor. Ama Yunanistan'da gezemiyor, ırkçılık çok yüksek. Avrupa'ya göre bizim vatandaşlarımız daha hoşgörülü. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerimizin onlarla ekmeklerini paylaştıklarına şahit oldum” dedi. Taylan BÜYÜKŞAHİN / SÖZCÜ