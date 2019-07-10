Mülteci sandılar, turisti otobüsten attılar

Eskişehir'den Konya'ya gitmek için bir otobüs firmasından bilet alan Ürdünlü turist Omar K. otobüs şoförü tarafından mülteci sanılarak araçtan indirildi. Ürdünlü turist Omar K. şoförün kendisini seyahat belgesi olmadığı ileri sürerek otobüsten indirdiğini ve ödediği 70 TL'lik bilet ücretinin de iade edilmediğini iddia etti.

POLİSE BİLDİRDİ AMA YİNE ALINMADI

Ürdünlü genç durumu polise ve Eskişehir Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. Polis memurlarının seyahatinde bir engel olmadığını belirttiği genç, buna rağmen yine de seyahat edemedi.

70 TL'LİK ÜCRETİ İADE EDİLMEDİ

Yapılan başvuruların ardından, turizm şirketi müşteri hizmetleri tarafından Ürdünlü turist Omar K.,'ya whatsapp ihbar hattı üzerinden dönüş yaptı. Müşteri hizmetleri tarafından gönderilen mesajda, “Yaşadığınız durumla ilgili araştırma yapılıyor. Bize Türkiye numarası üzerinden dönüş yapabilir misiniz? Böyle bir durumla karşılaşmanızı hiç istemezdik. Gerekli uyarılar ve işlemler konusunda sizi bilgilendireceğiz ve size geri dönüş yapacağız. Sizin memnuniyetiniz bizim önceliğimiz” denildi.

“RENCİDE EDİLDİM”

Konya'ya bir başka bir turizm firması ile gittiğini söyleyen Omar K., “Türkiye'de 4 yıl mimarlık okudum. Hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadım. Turizm şirketinin şoförü beni mülteci sandı galiba. Bana karşı tavrı çok kabaydı. İnsanların önünde beni rencide etti. Aynı turizm şirketinin diğer elemanları bile durumdan rahatsız oldu. Ama şoförü kimse ikna edemedi. Uğradığım haksızlığı polise ve zabıtaya bildirdim. Onlar da seyahat etmen de bir sakınca yok dediler. Sonra başka bir firmadan otobüs bileti alarak, Konya'ya geldim. Türkiye ile Ürdün arasında 90 günlük vize serbestliği var. Türkiye'de 90 gün kalma hakkım var. Beni Suriyeli veya Afganistanlı bir sığınmacı değilim. Firmadan ücretimin iade etmesini ve özür dilemesini istiyorum” dedi.