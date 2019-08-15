Munzur Gözeleri’nde çöp isyanı

Tunceli'ye bağlı Munzur Gözeleri'ne çöp bırakılmasına tepki gösteren Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Munzur Gözeleri'nin denetiminin Ovacık Belediyesi'ne verilmesini talep etti. Sarıgül, “Eğer Munzur Gözeleri'nin denetimi belediyeye verilirse, personelimizi orada görevlendireceğiz ve gözelerin içinde yapılan o piknik anlayışını dışarıya taşımaya çalışacağız'' dedi.

Munzur Gözeleri Tunceli İl Özel İdaresi sınırları içerisinde yer aldığından dolayı Ovacık Belediyesi'nin bölgeye müdahil olmadığını ifade eden Sarıgül, “Mülkiyet açısından baktığımızda burasıyla İl Özel İdaresi ilgileniyor. Ancak üzerinde yapılacak olan herhangi bir işlem açısından ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin almak gerekiyor. Belediye olarak zaman zaman Munzur Gözelerinde faaliyetler yürütmeye çalıştık, çöpünü aldık, toplu temizlik yaptık, bazen ahşaptan tadilatlar yapmak zorunda kaldık. Bu sene göreve geldiğimizde de bu keşmekeşlik mdevam etti” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DUYARSIZ ZİYARETÇİLERDEN ŞİKAYETÇİ

Alanda bulunan seyyar satıcılar ve vatandaşların arkalarında bırakmış olduğu çöplerden kaynaklı büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Sarıgül, bölgede çok sayıda araçtan dolayı uzun kuyruklar oluştuğunu da söyledi. Sarıgül, “Bu yoğunluk sonrasında bakıyorsunuz ki her önüne gelen elindeki çöpü yere ve Munzur suyuna atıyorlar. Ve en önemlisi de Munzur Gözeleri'nin her alanında vatandaşlar suya giriyor. Suların içerisindeki taşları çıkartıyorlar ve suların yuvasını bozma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oluyoruz” diye konuştu.

“MUNZUR GÖZELERİ’NİN DENETİMİ BELEDİYEYE VERİLMELİ”

Munzur Gözelerinin denetimini Ovacık belediyesine verilmesini talep eden Sarıgül, ”Oysa o su bizim için hem kutsaldır hem de o suyu içmek isteyenler oluyor. Bu alanda bilinçsizce suya girilmemeli. Eğer Munzur Gözeleri'nin denetimi belediyeye verilirse, personelimizi orada görevlendireceğiz ve gözelerin içinde yapılan o piknik anlayışını dışarıya taşımaya çalışacağız. Orada oturulmaması bile gerekiyorken insanlar mangal yapıp mum yakıyorlar. Böyle giderse kısa bir sürede bu SİT alanının hiçbir özelliği kalmayacak. Gözelerde yakılan mumlar eriyor ve Munzur'a karışıyor ve balıklar açısından da tehlike arz ediyor. Mumdan ziyade örf ve adetlerimizde olan çıraları yakmalıyız böylelikle yanan çıra tamamen kül olduğu için ortada bir artık bırakmaz. Bölgemizde bu tip sorunlardan muzdaribiz” ifadelerini kullandı.