Murat Gezici’den 31 Mart değerlendirmesi

İşte Murat Gezici'nin o sözleri:

‘İTTİFAKLAR ZARURİ'

-Özellikle büyükşehirlerde bundan sonra ittifakların zaruri hale geldiği aşikar. CHP'nin kalesi olarak görünen Muğla, Tekirdağ ve Eskişehir; Cumhur İttifakı adaylarına geçebilir.

-Bu illerin adayları muhalefeti zora sokacak. Cumhur İttifakı açısından bu illerde sonucu etkileyebilecek oy aktarmaları olabilir.

-CHP-İYİ Parti İttifakı özellikle Batı ve kıyı illerinde önemli belediyelerin el değiştirmesine neden olabilecektir.

-Partilerin aldıkları oy oranları, onların başarılı veya başarısız olduklarını göstermeyecek. Gösterge hangi il veya ilçeleri aldıkları ya da kaybettikleri olacak. Önemli olan İstanbul Ankara'yı alabildi mi?

-Hiçbir il veya ilçe ne muhalefet için ne de iktidar açısından garanti değil. Buna İzmir de dahil.

-İzmir ve İstanbul'da sandığa gitmeme oranı ülke geneli ortalamasının üzerinde. Türkiye'de sandığa gitmeme oranı yüzde 16. Bunların yüzde 74'ü CHP'li.

ADAY PROFİLİ ÇİZDİ

-Gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, işsizlere, çocuklara, dul ve yetimlere dokunabilen ve onlara yönelik projeler uygulamaya koyan, iş dünyasıyla irtibatı olan, dinamik bir aday profiline ihtiyaç vardır.

-Hükümetle çatışan değil, gerektiğinde hükümetle de iş yapabilir görüntüsü verebilen, siyaseten kirlenmemiş, kanaat önderleriyle irtibatlı unsurlar gereklidir.