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Murat Gezici’den 31 Mart değerlendirmesi

GEZİCİ Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çarpıcı tespitler yaptı. Gezici, “Hiçbir il ve ilçe ne muhalefet için ne de iktidar açısından garanti değildir” dedi.

Hande ZEYREK
11:25 -
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Murat Gezici’den 31 Mart değerlendirmesi

İşte Murat Gezici'nin o sözleri:

‘İTTİFAKLAR ZARURİ'

-Özellikle büyükşehirlerde bundan sonra ittifakların zaruri hale geldiği aşikar. CHP'nin kalesi olarak görünen Muğla, Tekirdağ ve Eskişehir; Cumhur İttifakı adaylarına geçebilir.

-Bu illerin adayları muhalefeti zora sokacak. Cumhur İttifakı açısından bu illerde sonucu etkileyebilecek oy aktarmaları olabilir.

-CHP-İYİ Parti İttifakı özellikle Batı ve kıyı illerinde önemli belediyelerin el değiştirmesine neden olabilecektir.

-Partilerin aldıkları oy oranları, onların başarılı veya başarısız olduklarını göstermeyecek. Gösterge hangi il veya ilçeleri aldıkları ya da kaybettikleri olacak. Önemli olan İstanbul Ankara'yı alabildi mi?

-Hiçbir il veya ilçe ne muhalefet için ne de iktidar açısından garanti değil. Buna İzmir de dahil.

-İzmir ve İstanbul'da sandığa gitmeme oranı ülke geneli ortalamasının üzerinde. Türkiye'de sandığa gitmeme oranı yüzde 16. Bunların yüzde 74'ü CHP'li.

ADAY PROFİLİ ÇİZDİ

-Gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, işsizlere, çocuklara, dul ve yetimlere dokunabilen ve onlara yönelik projeler uygulamaya koyan, iş dünyasıyla irtibatı olan, dinamik bir aday profiline ihtiyaç vardır.

-Hükümetle çatışan değil, gerektiğinde hükümetle de iş yapabilir görüntüsü verebilen, siyaseten kirlenmemiş, kanaat önderleriyle irtibatlı unsurlar gereklidir.

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