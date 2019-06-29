Murat Ongun kimdir? Kaç yaşında?

Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmasının ardından merak edilen isim oldu. Uzun yıllardır medya ile iç içe olan, son yıllarda Ekrem İmamoğlu ile çalışmaya başlayan ve başarının mimarları arasında gösterilen Murat Ongun kimdir vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MURAT ONGUN KİMDİR?

45 yaşındaki Murat Ongun, uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak başarılı görevler yaptı.

Habetürk TV'nin anchorman'i ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalıştığı yıllar, en başarılı olduğu yıllardı. Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yaptı.

Murat Ongun kendisini şu şekilde anlatıyor; “1996'da Ankara'da televizyon haberciliğine başladım. Show Tv Ankara'dan Star Haber İstanbul'a 1998'de transfer oldum. 98'den 2008 yılına kadar Star-Atv ve Habertürk Tv'de muhabirlikten anchormanliğe yükseldim. Televizyon idarecisi olarak yönetimde görev aldım. 2008'de kendi isteğimle ayrıldım. 2009-2010 yılları arasında yaziisleri.com internet sitesini kurdum. 2010'da Cem Tv Genel Müdürü oldum. 2012'de Cnn Türk'te yayınlanan Sanayi Rotası programını 2014'e kadar sundum. 2014 yılından beri Ekrem İMAMOĞLU'na danışmanlık yapıyorum.”