Murat Uysal İYİ Parti’de istifa etti!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Uysal, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Uysal mesajında, “Gelinen noktada, ülkemizdeki kötü gidişatın düzeltilebilmesi için İYİ Parti bünyesinde herhangi bir fayda sağlayabileceğime olan inancımı kaybettim. Bu sebeple bugün itibari ile İYİ Parti bünyesindeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Uysal bir sonraki mesajında ise, “Memlekete hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini ve demokrat, anayasaya bağlı, ülkesini seven Millet İttifakı adaylarına elimden geldiğince destek olacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.