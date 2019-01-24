Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Murat Uysal İYİ Parti’de istifa etti!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Uysal, partiden istifa ettiğini duyurdu.

19:55 -
Haberler Gündem
Murat Uysal İYİ Parti’de istifa etti!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Uysal, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Uysal mesajında, “Gelinen noktada, ülkemizdeki kötü gidişatın düzeltilebilmesi için İYİ Parti bünyesinde herhangi bir fayda sağlayabileceğime olan inancımı kaybettim. Bu sebeple bugün itibari ile İYİ Parti bünyesindeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

uysal-1

Uysal bir sonraki mesajında ise, “Memlekete hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini ve demokrat, anayasaya bağlı, ülkesini seven Millet İttifakı adaylarına elimden geldiğince destek olacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

uysal2

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more