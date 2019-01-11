Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu nereli?

AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu oldu. "Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu nereli?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Van Valiliği görevinden gelen Murat Zorluoğlu, hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte, AK Parti Trabzon Belediye Başkanı Adayı Murat Zorluoğlu hakkında bilinmeyenleri...

Trabzon Belediye başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Murat Zorluoğlu oldu. Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı öncesinde Van Valiliği görevini yerine getiriyordu. Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Kaç yaşında, evli mi? Murat Zorluoğlu hayatı ve hakkında merak edilen her şey…

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR? NERELİ?

1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde ve yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı.

Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ile Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta müsteşar yardımcılığı görevine atandı. Bakanlar Kurulunun 16 Şubat 2015 tarihli ve 7295 sayılı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.