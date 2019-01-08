Muş, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de okullar 9 Ocak’ta tatil mi? Yoğun kar uyarısı geldi!

Batıyı etkileyen kar yağışı doğu bölgelere kaydı ve Meteoroloji Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş'u uyardı. Yoğun kar beklenen illerde okullar tatil edilecek mi sorusu önem kazandı. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta okullar tatil edilecek mi? İşte kar tatili detayları...

Yoğun kar uyarısıyla Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş’ta kar tatili beklentisi arttı. Meteoroloji doğu illerimizden olan Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş’u uyardı. Kar beklenen illerden birinde şimdiden okullar tatil edildi. İşte Meteoroloji’nin uyarısı ve kar tatili detayları…

METEOROLOJİ ELAZIĞ, BİNGÖL, MUŞ VE TUNCELİ’Yİ UYARDI

Bu gece saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının, Çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUŞ’TA OKULLAR 9 OCAK’TA TATİL EDİLDİ!

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 9 Ocak Çarşamba günü tüm il genelinde (merkez ilçe, tüm ilçeler ve bağlı köyleriyle birlikte) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bingöl geçtiğimiz günlerde kar yağışından ciddi şekilde etkilenmişti. Bingöl’den henüz kar tatili açıklaması gelmedi ancak kar yağışının yarın etkili olması bekleniyor.

TUNCELİ’DE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Tunceli’de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ciddi şekilde etkili oluyor. Tunceli’de kar tatili ilan edildiği andan itibaren haberler sitemizde olacak.

ELAZIĞ’DA KAR TATİLİ İLAN EDİLECEK Mİ?

Elazığ bu sene yoğun kar yağışından en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Elazığ’da kar tatiline dair detaylar haberimizde olacak ancak henüz bir açıklama yapılmadı.