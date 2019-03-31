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Muş seçim sonuçları: İşte Muş’ta 2019 oy oranları…

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Muş sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. İşte Muş ve Muş İlçelerinde seçim sonuçları ve oy oranları...

20:16 -
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Muş seçim sonuçları: İşte Muş’ta 2019 oy oranları…

Muş ve Muş iline bağlı Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez, Varto ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Muş’ta belediye başkanlığı için CHP’den Tansu Saraç, İYİ Parti’den Faruk Çebi, BDP’den Sırrı Sakık, AKP’den Feyat Asya, Saadet Partisi’nden Sadık Aydın, vatan Partisi’nden Cazım Yıldız, BTP’den Fatih Aslan, DSP’den Müzeyyen Okur yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Muş’ta; AKP 18 bin 799 seçmenle yüzde 48.5, BDP 15 bin 812 seçmenle 40.8 oy alarak ilk iki sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; AKP’nin adayı Feyat Asya Muş Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Muş yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…

Muş İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Feyat Asya AK Parti AK Parti 13.704 % 31,62
Sırrı Sakık HDP HDP 13.092 % 30,21
ŞEREFETTİN YATCİ ŞEREFETTİN YATCİ 10.290 % 23,74
Diğer Diğer 5.225 % 12,06
ALİ ZİVER ÇAKI ALİ ZİVER ÇAKI 342 % 0,79
BTP BTP 219 % 0,51
Saadet Partisi Saadet Partisi 203 % 0,47
CHP CHP 155 % 0,36
DSP DSP 44 % 0,10
TKP TKP 37 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 27 % 0,06
Muş İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 23.024%38,47
HDP HDP 22.343%37,34
MHP MHP 3.699%6,18
İyi Parti İyi Parti 3.079%5,15
Diğer Diğer 2.754%4,60
CHP CHP 2.182%3,65
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.542%2,58
DP DP 1.145%1,91
Vatan Partisi Vatan Partisi 61%0,10
BBP BBP 13%0,02

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