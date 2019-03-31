Muş seçim sonuçları: İşte Muş’ta 2019 oy oranları…

Muş ve Muş iline bağlı Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez, Varto ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Muş’ta belediye başkanlığı için CHP’den Tansu Saraç, İYİ Parti’den Faruk Çebi, BDP’den Sırrı Sakık, AKP’den Feyat Asya, Saadet Partisi’nden Sadık Aydın, vatan Partisi’nden Cazım Yıldız, BTP’den Fatih Aslan, DSP’den Müzeyyen Okur yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Muş’ta; AKP 18 bin 799 seçmenle yüzde 48.5, BDP 15 bin 812 seçmenle 40.8 oy alarak ilk iki sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; AKP’nin adayı Feyat Asya Muş Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Muş yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…