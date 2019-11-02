Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muş’ta teröristlere ağır darbe!

Muş'un Şenyayla bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, yaşam malzemesi dolu 3 sığınak imha edildi.

00:03 -
Haberler Gündem
Muş’ta teröristlere ağır darbe!

Muş Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, terör örgütü PKK’ya yönelik Şenyayla bölgesine hava destekli operasyon düzenledi.

İLGİLİ HABERSon dakika... Gri listedeki terörist öldürüldüSon dakika... Gri listedeki terörist öldürüldü

‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Ulanık’ın isminin verildiği operasyonda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda arama yapan jandarma, kullanıma hazır EYP düzeneği, av tüfeği, 40 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, akü, spiral makinesi, 320 kilo gıda ve 68 muhtelif yaşam malzemesi, ile bol miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar, jandarma tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.  DHA

darbe Muş operasyon ÖZEL HAREKAT PKK şehit son dakika Terör terör örgütü terörist Van
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more