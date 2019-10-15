Mustafa Denizli’nin kayınbiraderine açtığı davada beraat

2016 yılında yaşanan olayda Mustafa Denizli boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi'nin kardeşi Heja Elçi'nin kendisini darp ve tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu ve ardından dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak sanık Heja Elçi'nin “Nitelikli yağma” suçundan cezalandırılmasını istedi.

“3 KEZ TEHDİTVARİ KONUŞMA…”

Sanık avukatı savunmasında, darp ve tehdit iddiasının olayın yaşanmasından 3,5 ay sonra yapıldığını belirterek, “Müvekkilimin 3 kez Mustafa Denizli'nin evine geldiği söylenmiştir. Bu site yüksek güvenlikli bir sitedir. Bir insanın 3 kez tehditvari konuşma yapılmasına izin verilmesi mümkün değildir” dedi.

MAHKEME KAYINBİRADERE BERAAT VERDİ

Müvekkilinin kardeşi Evin Elçi'nin Mustafa Denizli'yi “evrakta sahtecilikten” şikayet edene kadar herhangi bir şikayetinin olmadığını söyleyen avukat, “Bu tehdit ve darp şikayetinin boşanma davasında haklı çıkmak için oluşturulmuşmuş mizansen olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti kararını açıklayarak sanık Heja Elçi'nin beraatına hükmetti.

EVİN ELÇİ'DEN MUSTAFA DENİZLİ'YE DAVA

Evin Elçi de Mustafa Denizli'nin özel belgede sahtecilik yaptığını belirterek şikayetçi olmuştu. Hazırlanan iddianamede Mustafa Denizli'nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili eşi Evin Elçi adına sahte imzalı belge ibraz ettiği kaydedilmişti.