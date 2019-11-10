Mustafa Kemal’in sözleri: 10 Kasım dair yazılmış en etkileyici mesajlar ve şiirler… (Atatürk fotoğrafları)

Devrimleriyle tarihe geçen Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yöneten komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı bugün anma törenleriyle kutlanıyor. 10 Kasım’da Anıtkabir’e koşanların yanı sıra sosyal medya hesaplarından da çokça paylaşım yapılıyor. Büyük markaların etkileyici reklamlarla Atatürk’ü andığı bugünde siz de mesajlarla 10 Kasım’ı hatırlayabilirsiniz. İşte büyük devlet adamı ve lider olan Mustafa Kemal Atatürk’e özel yazılmış sözler ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 10 Kasım mesajları…

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Türk’ü ölümden

O’dur kurtaran

O’dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

Hasan Ali YÜCEL



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KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN



Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT



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EN GÜZEL 10 KASIM MESAJLARI

“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”

“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”

“2018 yılı 10 Kasım'ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”

“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”

“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”

“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”

“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”

“Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”

“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”

“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”

“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”

“Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”

“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”