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Mustafa Kemal’in sözleri: 10 Kasım dair yazılmış en etkileyici mesajlar ve şiirler… (Atatürk fotoğrafları)

10 Kasım 1938 günü saat 09.05’te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünün 81. yılında tüm ülkede anılacak. Başta okullarda olmak üzer, yurdun dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerde Atatürk’ü anacak olan vatandaşlar “10 Kasım Atatürk şiirleri” aramaları yapıyor. Atamızı dahai iyi anlatmak için, en güzel Atatürk sözler, mesajları, şiirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 10 Kasım mesajları ve Atatürk şiirleri...

13:45 -
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Mustafa Kemal’in sözleri: 10 Kasım dair yazılmış en etkileyici mesajlar ve şiirler… (Atatürk fotoğrafları)

Devrimleriyle tarihe geçen Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yöneten komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı bugün anma törenleriyle kutlanıyor. 10 Kasım’da Anıtkabir’e koşanların yanı sıra sosyal medya hesaplarından da çokça paylaşım yapılıyor. Büyük markaların etkileyici reklamlarla Atatürk’ü andığı bugünde siz de mesajlarla 10 Kasım’ı hatırlayabilirsiniz. İşte büyük devlet adamı ve lider olan Mustafa Kemal Atatürk’e özel yazılmış sözler ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 10 Kasım mesajları…

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Türk’ü ölümden

O’dur kurtaran

O’dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

Hasan Ali YÜCEL

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KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

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EN GÜZEL 10 KASIM MESAJLARI

“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”

“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”

“2018 yılı 10 Kasım'ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”

“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”

“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”

“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”

“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”

“Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”

“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”

“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”

“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”

“Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”

“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”

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