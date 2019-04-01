CHP’li Mustafa Sarıgül kazandı ama Ovacık’ta

Kamuoyunda Komünist başkan olarak tanınan TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yönetiminde Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü en farklı belediyecilik anlayışının uygulandığı Tunceli’nin Ovacık ilçesinde seçim sonuçları kesinleşti.

Maçoğlu’nun Tunceli belediye başkanlığına aday olmasının ardından TKP, Hayati Güngören’i aday gösterdi. Ancak seçim yarışını CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül kazandı. Sarıgül 705 oyla toplam oyların yüzde 37.12’sini alırken TKP’nin adayı Güngören 586 oyla toplam oyların 30.86’sını alarak ikinci sırada yer aldı.

TKP’nin seçim yarışını kaybetmesinin ardından Maçoğlu’nun ilçede var ettiği ücretsiz ulaşım, bedavaya yakın su, hazine arazilerinin ilçe halkı yararına kullanılması uygulamalarının devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.