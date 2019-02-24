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Mustafa Sarıgül’den Şişli’ye ‘akıllı otopark’ sözü

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli'deki en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, akıllı otopark sözü verdi. Sarıgül, 1 Nisan'dan sonra motor kullanan sürücüler için Şişli'de özel motor parkları yapacaklarını da söyledi.

18:04 -
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CHP’den ayrıldıktan sonra DSP’nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, Feriköy’de düzenlenen toplantıda seçmenlerle bir araya geldi.

DSP ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA SARIGÜL, ŞİŞLİ’DEKİ EN BÜYÜK SORUNUN TRAFİK OLDUĞUNU BELİRTEREK, AKILLI OTOPARK SÖZÜ VERDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Seçimlere sadece 34 gün kaldı. Bu süre içinde sabah saat 06.00’dan gece yarısına kadar arkadaşlarımla birlikte her sokağı kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her mahallede yurttaşlarımız bizi coşkuyla ve heyecanla karşılıyor. Bu heyecanı yaratan, daha önce Şişli’de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerdir.”

FOTOĞRAFLAR:İHA

1 Nisan’dan sonra Şişli'nin yepyeni hizmetlere kavuşacağını vurgulayan Sarıgül, “İlçemizin en önemli sorunlarından birisi trafik ve otoparkların yetersizliği. Buradan Şişlili yurttaşlarıma söz veriyorum. Seçimden sonra ilk ele alacağımız konulardan biri otoparklar olacak. Şişli’nin her mahallesine akıllı otoparklar geliyor. Bu otoparklar son teknolojiyle donatılmış olacak. Araçlarımız bu otoparklara sürücüsü olmadan, asansörle park edecekler. Motor kullanan yurttaşlarımıza da ayrıca müjde vermek istiyorum. Sadece onlar için özel olarak tasarladığımız motor parklarını Türkiye’de ilk kez Şişli’de hizmete açacağız. Bütün motorcu arkadaşlar, bütün kuryeler akşam bu otoparklara güvenli bir şekilde motorlarını bırakacaklar. Böylece motorların sokaklarda yarattığı trafik ve parklanma sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Şişli’nin sokakları pırıl pırıl ve güvenli olacak. Trafik sorununu en aza indirecek yepyeni projeleri 1 Nisan’dan sonra uygulamaya koyacağız” dedi.

İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

 

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