Mustafa Savaş kimdir? Mustafa Savaş kaç yaşında?

26. Dönem Aydın Milletvekili olan Mustafa Savaş kimdir, merak konusu oldu. İşte Mustafa Savaş hakkında merak edilenler…

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

Mustafa Savaş 1965 yılında Aydın/Çine’de dünyaya geldi.

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

1991 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bilanço, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için “Borç Yapılandırma Programı’nı” uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.26. Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi’nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.

27.Dönem’de Genel Kurul’da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. İngilizce bilen Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Savaş iki seçimi de ikinci sırada tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 29,2 oranında oyna alan Savaş, 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 43,74 oranına sahipti.