Muş’taki PKK operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı

Muş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. İHA
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